Инцидент произошел в среду, 15 января, после обеда на реке Волк. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Что известно о спасательной операции

В ГСЧС рассказали, что крик о помощи услышал случайный прохожий. По его словам, на льду неподвижно лежал подросток и умолял о спасении. На место прибыли спасатели и начали операцию, однако ситуация была сложной, поскольку лед был нестабильный, а от берега его отделяла вода.

Спасатели сначала добрались льда на лодке, далее, с помощью веревки с закрепленным спасательным кругом, доставили парня к лодке и к берегу, где его уже ожидали медики, ведь ребенок в течение определенного промежутка времени по пояс находился в холодной воде.

По словам мамы подростка, он возвращался из школы с ее наставлением: "Идти прямо домой", а пошел – на лед рыбачить. Здесь он одной ногой провалился в прорубь, лед затрещал и он испугался – по пояс в холодной воде он лег на лед и начал звать на помощь,

– говорится в сообщении чрезвычайников.

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На фоне этой ситуации в ГСЧС обнародовали важную памятку. чтобы избежать подобных ситуаций:

следите за досугом детей и не позволяйте им выходить на лед;

откажитесь от зимней рыбалки при неустойчивой погоде;

избегайте употребления алкоголя вблизи водоемов;

в случае чрезвычайного происшествия немедленно звоните "101".

К слову, недавно в селе Ивановка Николаевской области произошел пожар, который мог привести к трагедии, если бы не геройский поступок 16-летнего Дмитрия. Парень, рискуя своей жизнью, спас из горящего дома своего 8-летнего брата Владислава.