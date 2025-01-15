Інцидент трапився у середу, 15 січня, по обіді на річці Вовк. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

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Що відомо про рятувальну операцію

У ДСНС розповіли, що крик про допомогу почув випадковий пересічний. За його словами, на кризі нерухомо лежав підліток та благав про порятунок. На місце прибули рятувальники та почали операцію, проте ситуація була складною, оскільки крига була нестабільна, а від берега її відділяла вода.

Рятувальники спершу дісталися криги на човні, далі, за допомогою мотузки із закріпленим рятувальним кругом, доправили хлопця до човна і до берега, де на нього вже очікували медики, адже дитина протягом певного проміжку часу по пояс перебувала у холодній воді.

За словами мами підлітка, він повертався зі школи з її настановою: "Іти прямо додому", а пішов – на кригу рибалити. Тут він однією ногою провалився в ополонку, крига затріщала і він злякався – по пояс у холодній воді він ліг на кригу та почав кликати на допомогу,

– ідеться у повідомленні надзвичайників.

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На тлі цієї ситуації у ДСНС оприлюднили важливу пам'ятку. аби уникнути подібних ситуацій:

стежте за дозвіллям дітей і не дозволяйте їм виходити на кригу;

відмовтеся від зимової риболовлі за нестійкої погоди;

уникайте вживання алкоголю поблизу водойм;

у разі надзвичайної події негайно телефонуйте "101".

До слова, нещодавно у селі Іванівка Миколаївської області сталася пожежа, яка могла призвести до трагедії, якби не геройський вчинок 16-річного Дмитра. Хлопець, ризикуючи своїм життям, врятував з палаючого будинку свого 8-річного брата Владислава.