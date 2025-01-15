Повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС. На жаль, молодший брат Дмитра отримав опіки та наразі перебуває у лікарні в Миколаєві.

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Як хлопцю вдалося врятувати свого молодшого брата

Мати шістьох дітей Людмила Амальська перебувала на подвір'ї, коли раптово відчула запах диму. Її діти ще спали. Наймолодший син Владислав потрапив у найбільшу небезпеку — густий дим швидко заполонив будинок, що ускладнило пошуки. Людмила намагалася врятувати сина, але через сильну задимленість не змогла цього зробити.

Почувши крик матері, 16-річний Дмитро без вагань кинувся в палаючий будинок. Наосліп він знайшов брата і виніс його на руках. Попри густий дим і небезпеку, Дмитро передав Владика матері, яка негайно надала йому першу допомогу.

16-річний Дмитро / Скриншот

Але хлопець не зупинився на досягнутому. Разом з іншим братом Кирилом він намагався загасити пожежу до приїзду рятувальників, щоб врятувати будинок для своєї великої родини.

Як Дмитро рятував молодшого брата з палаючого будинку: дивіться відео

Владислав отримав опіки і зараз перебуває на лікуванні в Миколаєві після операції, але лікарі сподіваються на його швидке одужання. Дмитро з теплом згадує про брата.

Владик дуже добрий і слухняний. Мені його дуже жаль, але я вірю, що він швидко одужає, і ми знову будемо разом,

– поділився хлопець.

Рятувальники нагородили Дмитра за сміливість, подарувавши родині цінні речі та передавши дітям смаколики. Зараз родина тимчасово мешкає у родичів, а сусіди допомагають відновити їх будинок після пожежі.