Немовля госпіталізували до реанімаційного відділення міської дитячої лікарні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Хмельницької області.

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У Хмельницькому знайшли новонароджену дитину на смітнику

У середу, 15 січня, близько 8 години вечора до поліції звернулися небайдужі перехожі й повідомили про те, що по вулиці Тернопільській поряд сміттєвих баків виявили новонароджену дитину.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, працівники кримінальної поліції, криміналістична лабораторія слідчого управління та ювенальні поліцейські. Також працівники поліції оперативно встановили особу мами немовля.

Нею виявилася 36-річна місцева жителька, яка народивши хлопчика вдома, замотала дитину в рушник та в поліетиленовому пакеті винесла його на вулицю,

– ідеться в повідомленні.

"Швидка" забрала немовля до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Вказується, що породіллю теж госпіталізували.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статтею 135 ККУ – залишення в небезпеці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.



У Хмельницькому знайшли новонароджену дитину на смітнику / Фото Національної поліції

Нагадаємо, нещодавно на одній із вулиць міста Богуслав поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика в господарській сумці.

Дитину було доставлено до медичного закладу та обстежено. Медики встановили, що малюк був народжений за декілька годин до його виявлення на вулиці. Через декілька днів стало відомо, що поліція Київщини розшукала матір та батька дитини.

За словами жінки, вона народила дитину у будинку, в якому проживає, після чого відвезла її у Богуслав і залишила так, щоб її швидко знайшли. "Я не можу її прогодувати", – пояснила свої дії матір дитини.