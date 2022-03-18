Во Львове пока не открывают детсадов: Садовый объяснил, почему

Во Львове решили пока не открывать детские сады, хотя по этому поводу были дискуссии.

Мэр Львова Андрей Садовый напомнил, что в сады ходят маленькие дети, которые спят в обед. Если в это время будет тревога, то будить их и вести в укрытие будет проблематично.

К слову 85 тысяч детей зарегистрировались на онлайн-обучение во Львове

Кроме того, некоторые садики используют для убежища переселенцев.

К слову, детям, прибывшим во Львов из других регионов, организуют обучение в режиме онлайн. Зарегистрировались уже около 85 тысяч детей.

Важно – Какие города будет атаковать Путин в ближайшие дни: ответ Денисенко: