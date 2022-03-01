Во Львове полностью запретили продажу алкоголя

Из-за войны в Украине с 1 марта во Львове решили полностью запретить продажу алкогольных напитков.

Запрет продажи алкоголя касается как магазинов и сетей, так и заведений общепита.

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Все, кто нарушит это правило, будет отвечать перед законом.

Военное положение не предусматривает каких-либо дискуссий при принятии таких решений. Все, кто будет нарушать это распоряжение, – будут отвечать перед законом,

– заявил Садовый.

По словам мэра Львова, наша армия воюет с оккупантом, а на наши города сыплются авиаудары. "Праздновать будем после победы!", – добавил он.

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Текст публикации Андрея Садового:

Учитывая напряжение на фронте, с сегодняшнего дня во Львове полностью запрещена продажа алкогольных напитков. Военное положение не предусматривает каких-либо дискуссий при принятии таких решений. Все, кто будет нарушать это распоряжение, будут отвечать перед законом.

Отмечаю, это касается как магазинов и сетей, так и заведений общепита. Наша армия воюет с оккупантом, а на наши города сыплются авиаудары. Праздновать будем после победы!