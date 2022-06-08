Люди вышли на Площадь Рынок, чтобы почтить память героя, отдавшего свою жизнь за Украину. Отныне львовян призывают во время движения похоронных процессий выходить на улицу, чтобы чтить погибших воинов.

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Во Львове положили начало городской церемонии прощания с погибшими на войне героями. Львовяне вышли на площадь Рынок, по которой направлялась похоронная процессия, чтобы почтить память героя, отдавшего за Украину самое ценное – свою жизнь,

– говорится в сообщении.

Кроме того, на время похорон людей просят воздержаться от проведения:

развлекательных мероприятий;

празднований.

Львов 7 июня прощался с Антоном Величко. Герой погиб в Донецкой области неподалеку от Авдеевки. До последнего вздоха он защищал родную землю от российских оккупантов.

Прощание с Антоном Величко / Фото Львовского городского совета

Редакция 24 канала выражает соболезнование близким погибшего героя. Вечная и светлая память.

Похоронили украинского защитника на Лычаковском кладбище.

Удалось вернуть 210 тел защитников Мариуполя

В ГУР Минобороны 7 июня заявили, что удалось вернуть уже 210 тел защитников Мариуполя. Большинство из них – герои "Азовстали".

В настоящее время процесс возвращения тел погибших героев, защищавших Мариуполь от российских захватчиков, продолжается. Это происходит благодаря работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Президент Владимир Зеленский поручил вернуть тело каждого героя, отдавшего свою жизнь за Украину.

"На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – герои, которые защищали "Азовсталь". Все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию", - подчеркнули в ГУР Минобороны.

Зеленский о потерях

В интервью иностранным СМИ президент Зеленский заявил, что ежедневно погибают 60 – 100 украинских защитников. Кроме того, сотни героев получают ранения.

Общие потери Украины не рассекречивают, пока идет война. В то же время, еще в апреле президент заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло от 2500 до 3000 украинских военных.

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