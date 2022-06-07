Люди вийшли на Площу Ринок, аби вшанувати героя, який віддав своє життя за Україну. Відтепер львів'ян закликають під час руху похоронних процесій виходити на вулицю, щоб віддати шану загиблим воїнам.

Зауважте В Одесі попрощалися з підполковником Сергієм Дердугою: він загинув у боях за Миколаїв

У Львові започаткували міську церемонію прощання із загиблими на війні героями. Львів'яни вийшли на площу Ринок, якою прямувала похоронна процесія, щоб вшанувати героя, який віддав за Україну найцінніше – своє життя,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, на час похоронів людей просять утриматися від проведення:

розважальних заходів;

святкувань.

Львів 7 червня прощався з Антоном Величком. Герой загинув на Донеччині неподалік від Авдіївки. До останнього подиху він боронив рідну землю від російських окупантів.

Поховали героя на Личаківському кладовищі.