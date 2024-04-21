Соответствующее видео полицейские увидели в сети. Нарушителя уже разыскали. Он получил постановление.
Смотрите также Устроили "Форсаж" в Тернополе: студенты-мажоры на элитных автомобилях специально пугали пешеходов
Porsche Taycan летел по полосе общественного транспорта
Днем 21 апреля на проспекте Черновола, водитель похвастался в соцсетях, как управляя Porsche Taycan, осуществляет движение по полосе общественного транспорта.
Лично опубликовал видео в соцсетях, где нарушает ПДД, за что получил постановление. За поступки следует отвечать,
– подчеркнули в Патрульной полиции.
Также добавили, что обнаружили авто на улице Малоголосковской. 28-летнего водителя привлекли к ответственности.
Во Львове Porsche ехал по полосе общественного транспорта: смотрите видео
"Публикуя подобные видео, вы подаете пример другим, как делать нельзя. Нарушение правил дорожного движения может иметь трагические последствия. Будем сознательными️", – призывали в Патрульной полиции.
Кстати, на видео четко видно, как Porsche стремительно набирает скорость. На спидометре даже 149.
Летел по полосе общественного транспорта / Скриншот с видео
Во Львове водитель нарушал ПДД и хвастался этим в тиктоке
- Заметим, что в сентябре 2023 года также во Львове 24-летний водитель грубо нарушил правила дорожного движения на Mercedes-Benz 412D.
- Соответствующее видео он опубликовал в сети.
- Патрульные установили личность нарушителя, разыскали его и привлекли к ответственности. Так, на него вынесли объединенное постановление по нескольким статьям.