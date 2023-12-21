В рамках всесторонней поддержки украинского бизнеса проект Good Governance Fund "Ревитализация бизнес-климата в Украине", реализуемый при поддержке правительства Великобритании (UK Aid), принялся помогать с подготовкой концепции ИП "Формация. Львов". Имплементаторами проекта на уровне концепции стали Abt Britain и Киевская Школа Экономики. Инициировал идею со строительством хаба Львовский горсовет. Согласно концепции, промышленный центр станет первым муниципальным технопарком во Львове и будет ориентироваться на малый и средний бизнес.

Читайте также Военная экономика – не панацея: почему не стоит о ней говорить

В начале октября конкурсная комиссия Львовского городского совета после проведения открытого отбора определилась с управляющей компанией парка. Ею стала ООО "Формация. Львов".

Перед тем, как перейти к концепции нового индустриального парка во Львове, скажу несколько слов о нашей компании.

ООО "Формация. Львов" является частью Alterra Group, которая специализируется на девелопменте, строительстве и управлении коммерческой недвижимостью. На счету Alterra Group такой масштабный проект, как уже действующий логистический центр PORT (Львов), а также проекты коммерческой недвижимости – офисный центр Palo Alto (Киев), бизнес-хаб PROSTIR (Львов), складские комплексы Joule (Святопетровское, Киевская область) и JAM (Гостомель, Киевская область).

Какие преимущества благодаря индустриальному хабу получат бизнес и город? Когда ожидать запуска первых производств? Об этом и не только – читайте дальше.

Что стоит знать о "Формации. Львов"

Индустриальный парк построят в промышленной зоне "Сигновка" Железнодорожного района Львова. Хаб будет размещаться на земельном участке площадью 30 гектаров. Недалеко находятся центр города, аэропорт, железнодорожный путь, а также учебные заведения и научные учреждения.

Парк будет размещаться в динамичном индустриальном окружении. На территории промышленной зоны уже функционирует частный ИП Sparrow Park Lviv, подготовка к строительству завода австрийской компании Hirsch Porozell и запланированное строительство производственного комплекса австрийской компании Dunapack Packaging. Парк будет поделен на зоны и кластеры промышленности общей площадью 150 тысяч квадратных метров. На его территории сможет разместиться около 50 предприятий.

Кроме производств, в рамках парка будут функционировать научно-технический общественный центр для стартапов, лаборатории, выставочный зал, поликлиника, питание и торговля, детские комнаты, рекреационная зона с водоемом и озеленением, зоны отдыха и спортзал. Также будет работать апарт-гостиница для сотрудников и гостей ИП. Всю научно-техническую и социальную инфраструктуру реализует Alterra Group, поскольку нам важно создать на территории хаба комфортные условия для развития человеческого капитала.

Заметьте Опасный туризм: как Россия использует путешествия для перевоспитания украинцев россиянами

Благодаря ИП во Львове появится около 3600 новых рабочих мест. Когда индустриальный парк заработает на полную мощность, он будет ежегодно приносить бюджету города не менее 250 миллионов гривен, а госбюджету – более 430 миллионов гривен. По предварительным оценкам, годовой доход промышленного хаба составит 3,25 миллиарда гривен.

Пространство инноваций не для всех: кто может работать в ИП

Во Львовской области активно развивается промышленное производство, ориентированное на экспорт в ЕС. В 2021 году регион вошел в топ-5 областей-экспортеров продукции с высокой добавленной стоимостью.

Из-за полномасштабного вторжения России бизнес-активность еще больше сместилась в западные области. За 1,5 года войны 840 предприятий релоцировались в безопасные регионы, почти 200 из них – на Львовщину.

В то же время правительство и западные союзники помогают малым и средним предпринимателям возобновлять деятельность – запускают пилотные программы экспортной поддержки украинского бизнеса, способствующих выходу на рынки Польши и других стран.

В рамках реализации проекта ІТ Alterra Group прилагает максимум усилий для создания условий развития производственных предприятий, что позволит трансформировать Украину из сырьевой в индустриальную и увеличить потенциал украинских предприятий на мировом рынке.

Учитывая сложившиеся экономические тенденции во Львовской области, производственное пространство парка, прежде всего, будет предоставляться предприятиям, которые будут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Управленческая компания будет предоставлять сервисные услуги, благодаря которым резиденты смогут представлять свой бизнес на международных рынках – участвовать в отраслевых выставках, сотрудничать с иностранными фондами и европейскими предпринимателями.

На территории парка будут работать производители текстиля, мебели, медицинского оборудования, упаковок, полиграфии, строительных материалов, military tech, легкой и пищевой промышленности. Также "Формация. Львов" будет доступна для представителей автомобилестроения, легкого машиностроения, аэрокосмических разработок и дата-центров.

Интересно Ключ к украинской победе

Какие выгоды получат резиденты хаба

Участники индустриального парка получат ряд важных преимуществ, которые помогут им вести успешную бизнес-деятельность.

Близость к границе и магистралям, соединяющим ЕС с Украиной, будут гарантировать резидентам "Формации. Львов" доступ к удобной логистике. Будущие арендаторы также получат налоговые, инфраструктурные, кластерные и образовательные льготы.

Недалеко от промышленной зоны, где будет размещаться ИП, расположены учебные заведения и научные учреждения. Это позволит привлекать к деятельности парка ученых и талантливую молодежь. В сотрудничестве с учебными заведениями будут созданы программы по реабилитации пострадавших от войны, а для бизнеса – менторские программы по развитию.

Участники парка смогут активно обмениваться опытом. Благодаря бизнес-инкубатору и обучающему центру резидента получат благоприятные условия для инновационных разработок и повышения производственного потенциала своих предприятий. А размещение рядом крупных, средних и малых предприятий снизит логистические и эксплуатационные расходы последних.

Еще одной сильной стороной промышленного парка будут мощные коммуникации для удовлетворения потребностей бизнеса. На территории ИП будет функционировать электросистема на 10,8 мегаватта с возможностью увеличивать ее мощность. Также резиденты смогут воспользоваться дополнительными техническими сервисами. Например, для грузовых автомобилей можно будет установить мойки и кран-балки.

Поскольку ИП будет создано на 50 лет, международные инвесторы и предприниматели смогут разрабатывать и осуществлять долгосрочные бизнес-проекты.

Резиденты могут как арендовать, так и покупать помещения для производств. Также будет доступна услуга по строительству под потребности клиента (BTS). На территории хаба будут функционировать бомбоубежище, склады, рекреационная зона и другие непромышленные помещения.

Когда заработает парк

Реализация проекта ИП "Формация. Львов" будет проходить в четыре этапа в течение 10 лет. Для реализации проекта мы планируем привлечь около 5 миллиардов гривен инвестиций.

Первый промышленный блок Alterra Group начнет строительство уже в этом году. Строительство помещений для крупных производств мы также планируем начать в конце этого года. Через 1,5 года на территории хаба заработают первые производства и весь социальный блок – офисные помещения, столовая, ресторан, кафе, супермаркет, медицинский центр, банк, аптека.

Важно Пригожин был бы в шоке: под Бахмут стянули рекордное количество оккупантов

Одновременно с производственным пространством на территории парка будет строиться бизнес-инкубатор, включающий коворкинг, лабораторию прототипирования, выставочный зал, простор для профессионального учебного заведения и конференц-холл.

Следующим шагом будет заполнение пространства ИП производственными мощностями. За 4 – 5 лет мы рассчитываем загрузить парк на 60 – 70%, а в последующие 5 лет – на все 100%.

Современный технологический парк во Львове – это новые возможности для развития производственных предприятий, которые будут способствовать индустриализации Украины. Благодаря парку улучшится потребительский рынок, снизится уровень безработицы, бюджеты всех уровней получат дополнительные налоговые поступления.

В то же время строительство масштабного индустриального парка не помешает экологии местности. На территории хаба будет осуществляться утилизация отходов и сортировка мусора. В помещениях будут установлены тепловые насосы, а электроснабжение будет обеспечиваться благодаря солнечным панелям.

"Формация. Львов" улучшит инвестиционную привлекательность города и станет весомым фактором экономического развития как региона, так и страны в целом.

Работа над воплощением концепции ИП "Сигновка" осуществляется в рамках проекта Good Governance Fund "Ревитализация бизнес-климата в Украине", реализуемого при поддержке правительства Великобритании (UK Aid). Имплементаторы проекта – Abt Britain и Киевская Школа Экономики.