У межах всебічної підтримки українського бізнесу проєкт Good Governance Fund "Ревіталізація бізнес-клімату в Україні", який реалізується за підтримки уряду Великої Британії (UK Aid), узявся допомагати з підготовкою концепції ІП "Формація. Львів". Імплементаторами проєкту на рівні концепції стали Abt Britain та Київська Школа Економіки. Ініціювала ж ідею з будівництвом хабу Львівська міськрада. Згідно з концепцією, промисловий центр стане першим муніципальним технопарком у Львові та орієнтуватиметься на малий і середній бізнес.

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На початку жовтня конкурсна комісія Львівської міської ради, після проведення відкритого відбору, визначилася з керівною компанією парку. Нею стала ТОВ "Формація. Львів".

Перед тим, як перейти до концепції нового індустріального парку у Львові, скажу кілька слів про нашу компанію.

ТОВ "Формація. Львів" є частиною Alterra Group, яка спеціалізується на девелопменті, будівництві та керуванні комерційною нерухомістю. На рахунку в Alterra Group такий масштабний проєкт, як вже діючий логістичний центр PORT (Львів), а також проєкти комерційної нерухомості – офісний центр Palo Alto (Київ), бізнес-хаб PROSTIR (Львів), складські комплекси Joule (Святопетрівське, Київська область) та JAM (Гостомель, Київська область).

Які ж переваги завдяки індустріальному хабу отримають бізнес і місто? Коли очікувати запуску перших виробництв? Про це і не тільки – читайте далі.

Що варто знати про "Формацію. Львів"

Індустріальний парк збудують у промисловій зоні "Сигнівка" Залізничного району Львова. Хаб розміщуватиметься на земельній ділянці площею 30 гектар. Неподалік – центр міста, аеропорт, залізнична колія, а також навчальні заклади й наукові установи.

Парк розташовуватиметься в динамічному індустріальному оточенні. На території промислової зони вже функціонує приватний ІП Sparrow Park Lviv, здійснюється підготовка до будівництва заводу австрійської компанії Hirsch Porozell та заплановане будівництво виробничого комплексу австрійської компанії Dunapack Packaging. Парк буде поділений на зони та кластери промисловості загальною площею 150 тисяч квадратних метрів. На його території зможе розміститись близько 50 підприємств.

Окрім виробництв, у межах парку функціонуватимуть науково-технічний громадський центр для стартапів, лабораторії, виставковий зал, поліклініка, заклади харчування і торгівлі, дитячі кімнати, рекреаційна зона з водоймою і озелененням, зони відпочинку і спортзал. Також буде працювати апарт-готель для співробітників та гостей ІП. Всю науково-технічну і соціальну інфраструктуру реалізує Alterra Group, позаяк нам важливо створити на території хабу комфортні умови для розвитку людського капіталу.

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Завдяки ІП у Львові з'явиться близько 3600 нових робочих місць. Коли індустріальний парк запрацює на повну потужність, він щорічно приноситиме бюджету міста щонайменше 250 мільйонів гривень, а держбюджету – понад 430 мільйонів гривень. За попередніми оцінками, річний дохід промислового хабу сягатиме 3,25 мільярда гривень.

Простір інновацій не для всіх: хто може працювати в ІП

На Львівщині активно розвивається промислове виробництво, орієнтоване на експорт до ЄС. У 2021 році регіон увійшов у топ-5 областей-експортерів продукції з високою доданою вартістю.

Через повномасштабне вторгнення Росії бізнес-активність ще більше змістилася у західні області. За 1,5 року великої війни 840 підприємств релокувалися у безпечні регіони, майже 200 із них – на Львівщину.

Водночас уряд та західні союзники допомагають малим і середнім підприємцям відновлювати діяльність – запускають пілотні програми експортної підтримки українського бізнесу, сприяють виходу на ринки Польщі та інших країн.

У межах реалізації проєкту ІТ Alterra Group докладає максимум зусиль для створення умов щодо розвитку виробничих підприємств, що дозволить трансформувати Україну із сировинної в індустріальну та збільшити потенціал українських підприємств на світовому ринку.

З огляду на сформовані економічні тенденції на Львівщині, виробничий простір парку, перш за все, надаватиметься підприємствам, які вироблятимуть продукцію з високою доданою вартістю. Управлінська компанія надаватиме сервісні послуги, завдяки яким резиденти зможуть представляти свій бізнес на міжнародних ринках – брати участь у галузевих виставках, співпрацювати з іноземними фондами і європейськими підприємцями.

На території парку працюватимуть виробники текстилю, меблів, медичного обладнання, упаковок, поліграфії, будівельних матеріалів, military tech, легкої і харчової промисловості. Також "Формація. Львів" буде доступною для представників автомобілебудування, легкого машинобудування, аерокосмічних розробок і дата-центрів.

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Які вигоди отримають резиденти хабу

Учасники індустріального парку отримають ряд важливих переваг, які допомагатимуть їм вести успішну бізнес-діяльність.

Близькість до кордону та магістралей, які сполучають ЄС з Україною, гарантуватимуть резидентам "Формації. Львів" доступ до зручної логістики. Майбутні орендарі також отримають податкові, інфраструктурні, кластерні та освітні пільги.

Неподалік промислової зони, де розміщуватиметься ІП, розташовані навчальні заклади і наукові установи. Це дозволить залучати до діяльності парку науковців і талановиту молодь. У співпраці з навчальними закладами будуть створені програми для реабілітації постраждалих від війни, а для бізнесу – менторські програми з розвитку.

Учасники парку зможуть активно обмінюватися досвідом. Завдяки бізнес-інкубатору і навчальному центру резидента отримають сприятливі умови для інноваційних розробок та підвищення виробничого потенціалу своїх підприємств. А розміщення поруч великих, середніх і малих підприємств знизить логістичні та експлуатаційні витрати останніх.

Ще однією сильною стороною промислового парку будуть потужні комунікації для задоволення потреб бізнесу. На території ІП функціонуватиме електросистема на 10,8 мегавата з можливістю збільшувати її потужність. Також резиденти зможуть скористатися додатковими технічними сервісами. Наприклад, для вантажних автомобілів можна буде встановити мийки та кран-балки.

Позаяк ІП буде створено на 50 років, міжнародні інвестори та підприємці зможуть розробляти і втілювати довготривалі бізнес-проєкти.

Резиденти зможуть як орендувати, так і купувати приміщення для виробництв. Також буде доступна послуга будівництва під потреби клієнта (BTS). На території хабу функціонуватимуть бомбосховище, склади, рекреаційна зона та інші непромислові приміщення.

Коли запрацює парк

Реалізація проєкту ІП "Формація. Львів" відбуватиметься у чотири етапи впродовж 10 років. Для втілення проєкту ми плануємо залучити близько 5 мільярдів гривень інвестицій.

Перший промисловий блок Alterra Group розпочне будувати вже цього року. Зведення приміщень для великих виробництв ми також плануємо почати наприкінці цього року. Через 1,5 року на території хабу запрацюють перші виробництва та весь соціальний блок – офісні приміщення, їдальня, ресторан, кав'ярня, супермаркет, медичний центр, банк, аптека.

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Одночасно з виробничим простором на території парку будуватиметься бізнес-інкубатор, який включатиме коворкінг, лабораторію прототипування, виставковий зал, простір для професійного навчального закладу і конференц-хол.

Наступним кроком буде заповнення простору ІП виробничими потужностями. За 4 – 5 років ми розраховуємо завантажити парк на 60 – 70%, а в наступні 5 років – на всі 100%.

Сучасний технологічний парк у Львові – це нові можливості для розвитку виробничих підприємств, які сприятимуть індустріалізації України. Завдяки парку покращиться споживчий ринок, знизиться рівень безробіття, бюджети всіх рівнів отримають додаткові податкові надходження.

Водночас будівництво масштабного індустріального парку не зашкодить екології місцевості. На території хабу здійснюватимуться утилізація відходів і сортування сміття. У приміщеннях будуть встановлені теплові помпи, а електропостачання забезпечуватиметься завдяки сонячним панелям.

"Формація. Львів" покращить інвестиційну привабливість міста та стане вагомим фактором економічного розвитку як регіону, так і країни загалом.

Робота над втіленням концепції ІП "Сигнівка" здійснюється у рамках проєкту Good Governance Fund "Ревіталізація бізнес-клімату в Україні", який реалізується за підтримки уряду Великої Британії (UK Aid). Імплементатори проєкту — Abt Britain та Київська Школа Економіки.