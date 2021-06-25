Львов подтверждает статус города не только кофе, но и джаза: как проходит Leopolis Jazz Fest

Во Львове начался Leopolis Jazz Fest. Джазмены из разных стран мира уже съехались сюда. Однако чтобы послушать их в партере или в пикниковой зоне, надо придерживаться строгих карантинных правил.

Посетителей тестируют на коронавирус. И если результат отрицательный – пребывание в маске все равно обязательно. На локациях – только безналичный расчет.

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Сцену на площади Рынок открыл польский квартет. Там, а еще во дворе Дворца Потоцких и на сцене имени Эдди Рознера в Парке культуры звучат живая музыка до понедельника, 28 июня.

Три сцены, а также уличные площадки и джаз-бус соберут более 200 музыкантов из 18 стран мира. Так Львов раз планирует подтвердить свой знаменитый статус города не только кофе, но и джаза.

Во Львове проходит Leopolis Jazz Fest: смотрите сюжет

"За кулисами" – мощная подготовка мероприятия. Ведь это первое такое масштабное действо в Украине в условиях пандемии. Поэтому посетителей тестируют на коронавирус.

На сцене появится Seal

Уже сегодня, 25 июня, на сцену имени Эдди Рознера выйдет всемирно британский певец, обладатель четырех премий Грэмми – Seal.

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Даже если не хватит билетов в партер в парке культуры, всегда можно посетить три пикниковые зоны с двух сторон. Концерты будут проходить и в центре города.

Какие впечатления у участников фестиваля

Участники группы Motel Kaiju из Италии Андреа Бруццоне и Альберто Манчини имеют хорошие впечатления от фестиваля и вообще от Львова.

"Мы любим кофе и джаз. Сейчас мы не имели времени попробовать ваш кофе, ведь недавно прибыли. Но непременно попробуем. Это прекрасный город. Восхищены возможностью пробыть здесь несколько дней", – поделились музыканты.

Также в Leopolis Jazz Fest приняли участие Роб Клирфилд и Итмар Борохов. Артисты отметили, что Львов – это красивый город с красивыми людьми.

Журналистка рассказала о Leopolis Jazz Fest: смотрите сюжет 24 канала