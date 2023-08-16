Теперь украиноненавистнице грозит тюремный срок. Женщине предъявили обвинения сразу по двум статьям: за умышленное разжигание национальной розни, поддержку российской агрессии и героизацию ее участников.
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Обижала украинцев и возвеличивала россиян
Жительница Львова, полная ненависти ко всему украинскому, активно распространяла в запрещенной соцсети Вконтакте сообщения, в которых "хвалила" россиян за агрессию против Украины.
В тоже время украинских военных женщина поливала грязью. Она называла их "извергами" и обвиняла в пытках гражданских. Кроме того, львовянка позволяла себе презрительно высказываться по поводу украинской национальности и языка. В ее постах соловьиная приобрела новый эпитет – "хрюкоязычная", а украинцы фигурировали как "свиньи".
Также злоумышленница пыталась всячески нивелировать украинских беженцев, вынужденных скрываться от войны в Европе. Она запостила такой себе "словарик" на польском языке - пять предложений, которыми европейцы могут обратиться к украинцам.
Страну-агрессорку женщина расписывала в величественных красках и мечтала о "грандиозном параде" в честь ее "победы".
Жительница Львова ненавидит украинцев / Фото Львовская областная прокуратура
В Украине разоблачают "ждунов" "русского мира"
- В январе этого года во Львовской области уже задержали фанатку Путина, когда та пыталась бежать в Польшу. Сама женщина – жительница Никополя – с нетерпением ждала российских военных.
- В Украине будут судить нардепа, в августе 2022 года разместивший пост, в котором призвал к изменению территориальной целостности Украины.
- В Сумской области преподавательница предмета "Я люблю Украину" поддерживала оккупантов и отрицала их военные преступления, пытаясь склонить на сторону агрессоров своих подчиненных.