Во Львове снова включили сирены. Людям сообщают о воздушной тревоге.

Людей просят сохранять спокойствие. Также следует выключить свет и газ.

Алгоритм последующих действий

Тогда нужно взять документы, необходимые лекарства. Должно быть немного продовольствия и воды, а дальше нужно бежать в ближайшее укрытие.

Об опасности следует сообщить также людям с инвалидностью и помочь им перейти в укрытие. Оставаться там нужно до следующего сигнала сирены, означающей отбой воздушной тревоги.



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