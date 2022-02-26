Во Львове снова включили сирены
26 февраля 2022 , 17:23Читати новину українською
Источник:Оповещение населения
Во Львове снова включили сирены. Людям сообщают о воздушной тревоге.
Людей просят сохранять спокойствие. Также следует выключить свет и газ.
Алгоритм последующих действий
Тогда нужно взять документы, необходимые лекарства. Должно быть немного продовольствия и воды, а дальше нужно бежать в ближайшее укрытие.
Об опасности следует сообщить также людям с инвалидностью и помочь им перейти в укрытие. Оставаться там нужно до следующего сигнала сирены, означающей отбой воздушной тревоги.
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