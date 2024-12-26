Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в телеграм-канале "РОДИТЕЛИ SOS". Выяснилось, что инцидент случился еще месяц назад.

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Что известно об инциденте во львовской школе

Недавно в социальных сетях появился ролик, снятый во время урока физики в средней общеобразовательной школе №30 города Львова. На видео можно услышать, как учитель нецензурно ругается на учеников.

Надо на фронт вас, на передовую, может там зд**нете быстрее,

– заявил учитель физики на видео.

Начальник управления образования департамента развития Львовского городского совета Андрей Закалюк заявил, что инцидент произошел месяц назад. Для выяснения обстоятельств была создана специальная комиссия.

Учитель физики нецензурно ругается на учеников: смотрите видео

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик также отреагировала на событие, подчеркнув, что такое отношение к ученикам является абсолютно недопустимым.

"В контексте этого случая снова подчеркиваю неприемлемость любых проявлений насилия в учебных заведениях и унижение чести и достоинства человека. Школа должна быть безопасной образовательной средой, средой взаимоуважения участников образовательного процесса, свободной от любых проявлений не только физического, но и психологического насилия", – отметила образовательный омбудсмен.

Она также отметила, что учителя должны воспитывать сознательных граждан, для которых защита государства – это честь, а не наказание за какое-то неприемлемое, по чьему-то мнению, поведение.

Сейчас в Офисе образовательного омбудсмена подготовили обращение в полицию и запрос в управление образования для выяснения всех деталей инцидента.