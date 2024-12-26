Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео в телеграм-каналі "БАТЬКИ SOS". З'ясувалося, що інцидент трапився ще місяць тому.

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Що відомо про інцидент у львівській школі

Нещодавно у соціальних мережах з'явився ролик, знятий під час уроку фізики в середній загальноосвітній школі №30 міста Львова. На відео можна почути, як вчитель нецензурно лається на учнів.

Треба на фронт вас, на передову, може там зд**нете швидше,

– заявив вчитель фізики на відео.

Начальник управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради Андрій Закалюк заявив, що інцидент стався місяць тому. Для з'ясування обставин було створено спеціальну комісію.

Вчитель фізики нецензурно лається на учнів: дивіться відео

Освітня омбудсменка Надія Лещик також відреагувала на подію, підкресливши, що таке ставлення до учнів є абсолютно неприпустимим.

"У контексті цього випадку знову наголошую на неприйнятності будь-яких проявів насильства у закладах освіти та приниження честі й гідності людини. Школа має бути безпечним освітнім середовищем, середовищем взаємоповаги учасників освітнього процесу, вільним від будь-яких проявів не тільки фізичного, але й психологічного насильства", – зауважила освітня омбудсменка.

Вона також наголосила, що вчителі повинні виховувати свідомих громадян, для яких захист держави – це честь, а не покарання за якусь неприйнятну, на чиюсь думку, поведінку.

Наразі в Офісі освітнього омбудсмена підготували звернення до поліції та запит до управління освіти для з'ясування всіх деталей інциденту.