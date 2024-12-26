Про це повідомляє 24 Канал з посиланням коментар директора інституту Юрія Бондаря для "Детектор медіа". Зазначається, що відповідне рішення Вчена рада ухвалила 25 грудня під час засідання, на якому обговорили дії та етичну поведінку Василенка.

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Яке рішення ухвалила Вчена рада ННІЖ

Вчена рада постановила, що дії Василенка шкодять репутації Інституту журналістики й університету, а також порушують принципи Етичного кодексу університетської спільноти, Статуту університету та умови і зобов'язання контракту з науково-педагогічним працівником.

Враховуючи означене і позицію колективів кафедр інституту, Вчена Рада ННІЖ просить керівництво, ректора університету професора Володимира Бугрова розірвати контракт з науково-педагогічним працівником Микитою Кімовичем Василенком,

– сказав Юрій Бондар.

Відповідне питання розглянуть на засіданні Етичної комісії КНУ, що відбудеться 26 грудня об 11:00.

Що відомо про скандал з Василенком