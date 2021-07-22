Во Львове умер детский хирург Чернобыльской больницы Игорь Павлик
22 июля 2021 , 11:32Читати новину українською
Во Львове 21 июля умер детский врач-хирург Игорь Павлик. Медика не стало на 57 году жизни.
Павлик работал в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре в течение 27 лет. Причина смерти врача пока неизвестна.
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Умер детский хирург Игорь Павлик
Во Львове умер 57-летний детский хирург Игорь Павлик. Он спасал жизни маленьких пациентов детского медцентра в течение 27 лет. Направлениями работы врача была урология – пороки развития мочеполовой системы, общая хирургия и пластическая хирургия.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу тяжелой утраты,
– отметили в центре.
Парастас состоится 22 июля в 17:00 в часовне на улице Пекарской, 52.