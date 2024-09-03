Полиция и специальная комиссия, в состав которой вошли представители профсоюза, департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета, расследуют обстоятельства происшествия. Мужчина работал на предприятии с 2018.

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Что известно об инциденте

В пресс-службе ЛГС сообщили, что 2 сентября вечером, около 20:00, на насосной станции ЛГКП "Львовводоканал" был обнаружен мертвым 66-летний машинист станции.

Полиция и специальная комиссия Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда, в состав которой входят представители профсоюза, департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета, а также самого Львовводоканала, сейчас выясняют обстоятельства происшествия.

Причина смерти пока точно не известна. Работает полиция, медики и создана специальная комиссия, которая расследует эту ситуацию,

– сообщили в ЛГКП "Львовводоканал".

В компании добавили, что мужчина работал на предприятии с 2018 года. Он имел посменный график работу и утром 2 сентября он вышел на смену.