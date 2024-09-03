Поліція та спеціальна комісія, до складу якої увійшли представники профспілки, департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, розслідують обставини події. Чоловік працював на підприємстві з 2018.

Дивіться також Обзивали "бидлом" і "сепаратисткою": львівська експосадовиця подасть в суд на волонтерку

Що відомо про інцидент

У пресслужбі ЛМР повідомили, що 2 вересня ввечері, близько 20:00, на насосній станції ЛМКП "Львівводоканал" було виявлено мертвим 66-річного машиніста станції.

Поліція та спеціальна комісія Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, до складу якої входять представники профспілки, департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, а також самого Львівводоканалу, наразі з'ясовують обставини події.

Причина смерті наразі достеменно не відома. Працює поліція, медики та створено спеціальну комісію, яка розслідує цю ситуацію,

– повідомили у ЛМКП "Львівводоканал".

В компанії додали, що чоловік працював на підприємстві з 2018 року. Він мав позмінний графік роботу і вранці 2 вересня він вийшов на зміну.