Данько також пояснила, чому не встала під час виконання гімну й врешті-решт показала середній палець. За її словами, вона вела термінову робочу переписку.

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Експрацівниця Львівської ОВА буде судитися з волонтеркою

Лідія Данько вже пояснила, що не встала під час виконання гімну, оскільки вела робочу переписку. Експосадовиця заявила, що їй необхідно було врегулювати робочі моменти, а волонтери – її провокували.

Мені потрібно було завершити врегулювання робочих моментів. Не саме у цьому місці, на цій лавочці, але мені було зручніше там завершити робочі питання. Я розглядаю це, як провокацію,

– заявила Данько.

Окрім того, вона наголосила, що волонтерка здійснювала психологічний тиск. За словами експосадовиці, волонтерка Леся Менкуш-Мальків спочатку сіла біля неї на лавці, потім – почала зазирати у телефон. Через деякий час, як стверджує Данько, її почали обзивати "бидлом" і "сепаратисткою", і це тривало близько 30 хвилин.

Експрацівниця ОВА заявила, що її провокували та здійснювали психологічний тиск, тому вона не витримала й показала середній палець.

"Я підвелася б одразу, як тільки б завершила переписку. Але мені пізніше не дали цього зробити, на мене почали напирати, запихати в обличчя телефон. Мене почали штовхати й шарпати. Цей жест (середній палець – 24 Канал) був адресований одній конкретній пані, яка тривалий час чинила на мене психологічний тиск. Жодної неповаги до національних символів держави я не визнаю. Це конкретний жест до конкретної людини", – додала колишня працівниця Львівської ОВА.

Водночас волонтерка Леся Менкуш-Мальків відкидає звинувачення у психологічному тиску.

Наразі ексчиновниця Лідія Данько планує подавати до суду на волонтерку Лесю Менкуш-Мальків через зйомку і поширення її персональних даних (паспорта), образу честі та гідності.