Данько также объяснила, почему не встала во время исполнения гимна и в конце концов показала средний палец. По ее словам, она вела срочную рабочую переписку.

Смотрите также "Он не заявлял, что является депутатом парламента": Молдова рассказала, как пропустила нардепа Дмитрука

Экс-сотрудница Львовской ОГА будет судиться с волонтеркой

Лидия Данько уже объяснила, что не встала во время исполнения гимна, поскольку вела рабочую переписку. Экс-сотрудница заявила, что ей необходимо было урегулировать рабочие моменты, а волонтеры – ее провоцировали.

Мне нужно было завершить урегулирование рабочих моментов. Не именно в этом месте, на этой лавочке, но мне было удобнее там завершить рабочие вопросы. Я рассматриваю это, как провокацию,

– заявила Данько.

Кроме того, она отметила, что волонтер осуществляла психологическое давление. По словам экс-сотрудницы, волонтер Леся Менкуш-Малькив сначала села возле нее на скамейке, потом – начала заглядывать в телефон. Через некоторое время, как утверждает Данько, ее начали обзывать "быдлом" и "сепаратисткой", и это продолжалось около 30 минут.

Экс-сотрудница ОВА заявила, что ее провоцировали и осуществляли психологическое давление, поэтому она не выдержала и показала средний палец.

"Я встала бы сразу, как только бы завершила переписку. Но мне позже не дали этого сделать, на меня начали напирать, запихивать в лицо телефон. Меня начали толкать и шарпать. Этот жест (средний палец – 24 Канал) был адресован одной конкретной даме, которая длительное время оказывала на меня психологическое давление. Никакого неуважения к национальным символам государства я не признаю. Это конкретный жест к конкретному человеку", – добавила бывшая работница Львовской ОВА.

В то же время волонтер Леся Менкуш-Малькив отвергает обвинения в психологическом давлении.

Сейчас экс-чиновница Лидия Данько планирует подавать в суд на волонтерку Лесю Менкуш-Малькив за съемку и распространение ее персональных данных (паспорта), оскорбление чести и достоинства.