В центре Львова установят главную елку города: стало известно, когда ее зажгут

Главную елку города во Львове в этом году зажгут накануне Дня святого Николая – 5 декабря. Известно, что 16-метровое дерево Львову подарят неравнодушные.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет. Отмечается, что на городскую елку из бюджета не выделяют никаких средств.

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Что известно о главной елке Львова

В понедельник, 2 декабря, работники "Зеленого Львова" срежут дерево и перевезут в город. Далее дерево украсят иллюминацией и накануне Дня святого Николая елку зажгут.

Традиционно, центральную городскую елку планируем зажигать 5 декабря в 18:00. С нами будет муниципальный хор "Гомин", будем вместе колядовать. Само открытие будет камерным,

– рассказал руководитель управления культуры Львова Алексей Тарабан.

Отмечается, что елка будет украшена только иллюминацией, которую закупили еще в 2018 году, а на верхушку оденут противотанковый "еж", который два года назад изготовили работники "Львовэлектротранс".

Во Львовском городском совете рассказали, что в этом году елку дарит семья Ярослава и Анны Подворных из села Борки Яворивского района.

По словам супругов, около 20 лет назад Анна случайно нашла поломанный саженец на дороге. Впоследствии они вместе с мужем и внуком решили посадить деревце во дворе. Первые годы елка была маленькая и плохо росла, но благодаря уходу это изменилось. Постепенно дерево стало слишком высоким и начало создавать неудобства в хозяйстве. Семья долго думала просто срезать елку, но в конце концов приняла решение подарить дерево Львову на рождественские праздники.