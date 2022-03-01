Нужна сетка и ткань
Около 200 женщин плетут маскировочные сетки, которые впоследствии отправляют на восток Украины для нужд украинской армии, сообщает 24 канал.
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Волонтерам нужна сетка для футбольных ворот, и ткань для плетения сеток. Цвет ткани должен быть:
- хаки;
- болотный;
- оливковый;
- грязно-зеленый.
Контактные данные
- Контактное лицо – Наталья (номер телефона +380679928272). Ткань можно привозить во Львове на улицу Кулиша 17 (Дворец искусств).
- Кто умеет плести рыбацкую сетку, может подходить на пл. Князя Святослава 5/8 (садик 7 звездочек) или улицу Трускавецкая 2а.
Канал для помощи военным
- Журналисты сайта 24 канала создали ресурс для поиска помощи волонтерам и военным, которые сейчас защищают нас от русских оккупантов.
- Ссылка на канал здесь! Контакт координатора чата – доступен здесь.
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