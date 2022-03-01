Нужна сетка и ткань

Около 200 женщин плетут маскировочные сетки, которые впоследствии отправляют на восток Украины для нужд украинской армии, сообщает 24 канал.

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Волонтерам нужна сетка для футбольных ворот, и ткань для плетения сеток. Цвет ткани должен быть:

хаки;

болотный;

оливковый;

грязно-зеленый.

Контактные данные

Контактное лицо – Наталья (номер телефона +380679928272). Ткань можно привозить во Львове на улицу Кулиша 17 (Дворец искусств).

Кто умеет плести рыбацкую сетку, может подходить на пл. Князя Святослава 5/8 (садик 7 звездочек) или улицу Трускавецкая 2а.

Канал для помощи военным

Журналисты сайта 24 канала создали ресурс для поиска помощи волонтерам и военным, которые сейчас защищают нас от русских оккупантов.

Ссылка на канал здесь! Контакт координатора чата – доступен здесь.

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