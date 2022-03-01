Потрібна сітка й тканина

Близько 200 жінок плетуть маскувальні сітки, які згодом відправляють на схід України для потреб української армії, повідомляє 24 канал.

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Волонтеркам потрібна сітка, як для футбольних воріт, та тканина для плетіння сіток. Колір тканини повинен бути:

хакі;

болотний;

оливковий;

брудно-зелений.

Контактні дані

Контактна особа – Наталя (номер телефону +380679928272). Тканину можна привозити у Львові на вулицю Куліша 17 (Палац мистецтв).

Хто вміє плести рибальську сітку, може підходити на пл. Князя Святослава 5/8 (садок 7 зірочок) або вулицю Трускавецька 2а.

Канал для допомоги військовим

Журналісти сайту 24 каналу створили ресурс для пошуку допомоги волонтерам та військовим, які зараз захищають нас від російських окупантів.

Посилання на канал тут! Контакт координатора чату – доступний тут.

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