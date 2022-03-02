Волынь, Львов, Житомир, Запорожье, Хмельнитчина – воздушная тревога: немедленно в укрытие
2 марта 2022 , 10:28Читати новину українською
Воздушную тревогу объявили на Волыни, во Львове, Житомире и в Запорожье. Всем жителям этих регионов необходимо немедленно спуститься в укрытие.
О сирене объявили примерно в 10:20. По состоянию на 10:53 стало известно об отбое тревоги.
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Что делать во время воздушной тревоги
Люди должны дождаться объявления об отбое тревоги, а тогда уже возвращаться в помещение.
Не забывайте, что нужно помогать спуститься в укрытие людям с инвалидностью и пенсионерам.
Придерживайтесь простых правил, которые спасут вам жизнь.
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