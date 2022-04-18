В Укрзализныци сообщили, что из-за скопления поездов, ожидавших отбоя тревоги возле Львова, возможна задержка их прибытия к вокзалу.
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В настоящее время железнодорожники делают все, чтобы уменьшить время задержки.
Движение поездов восстановлено
Известно, что в результате обстрелов пострадавших среди пассажиров и железнодорожников, к счастью, нет.
Движение поездов по Львову уже восстановлено, а железная дорога продолжает свою работу.
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