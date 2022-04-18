В Укрзалізниці повідомили, що через скупчення поїздів, які очікували на відбій тривоги біля Львова, можлива затримка їхнього прибуття до вокзалу.

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Наразі залізничники роблять усе, аби зменшити час затримки.

Рух потягів поновлено

Відомо, що внаслідок обстрілів постраждалих серед пасажирів та залізничників, на щастя, немає.

Рух потягів Львовом уже поновлено, а залізниця продовжує свою роботу.

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