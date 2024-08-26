Львовский городской совет оперативно отреагировал на ситуацию. В учреждении отметили, что женщина на фото не является работницей Железнодорожной районной администрации.

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Скандал во львовском укрытии

Мэрия призвала украинцев с уважением относиться к государственным символам и достойно чтить память людей, погибших в результате враждебных действий оккупанта.

Женщина, которая не встала во время минуты молчания и исполнения гимна – не является работницей городского учреждения,

– говорится в сообщении.



Во Львове женщина сидела во время исполнения гимна и минуты молчания / Фото городского совета

Добавим, что воздушная тревога во Львовской области утром 26 августа была объявлена ввиду массированной атаки по Украине.

Вражеские ракеты летели, в частности, на объекты инфраструктуры. Воздушные силы, среди прочего, информировали об угрозе для жителей Львовщины.

Враг атаковал энергетические объекты на Львовщине. Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением,

– констатировал председатель ОВА Максим Козицкий.

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В то же время мэр Львова Андрей Садовый подтверждал, что из-за попадания в области во Львове могут быть перебои с водоснабжением, пока подстанции не перейдут на резервное питание.