Львівська міська рада оперативно відреагувала на ситуацію. В установі зазначили, що особа на фото не є працівницею Залізничної районної адміністрації.
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Скандал у львівському укритті
Мерія закликала українців з повагою ставитись до державних символів та гідно вшановувати пам'ять людей, які загинули внаслідок ворожих дій окупанта.
Жінка, яка не встала під час хвилини мовчання і виконання гімну – не є працівницею міської установи,
– йдеться в повідомленні.
У Львові жінка сиділа під час виконання гімну та хвилини мовчання / Фото міської ради
Додамо, що повітряна тривога у Львівській області вранці 26 серпня була оголошена з огляду на масовану атаку по Україні.
Ворожі ракети летіли, зокрема, на об'єкти інфраструктури. Повітряні сили, з-поміж іншого, інформували про загрозу для жителів Львівщини.
Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині. Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням,
– констатував голова ОВА Максим Козицький.
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Водночас мер Львова Андрій Садовий підтверджував, що через влучання в області у Львові можуть бути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення.