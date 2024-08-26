Зранку 26 серпня у Львові прогриміли вибухи. Мер міста розповів, чи були влучання.

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Можуть бути перебої в електропостачанні

Андрій Садовий підтвердив, що влучання було в області. За його словами, внаслідок цього можуть бути перебої із електропостачанням.

Також можуть бути неполадки із водопостачанням. Вони триватимуть доки підстанції не перейдуть на резервне живлення. Наразі більше жодних деталей він не розповів.

Основною ціллю атаки росіян знову були енергетичні об'єкти. Однак в Офісі Президента пообіцяли, що чергова атака на Україну "дорого коштуватиме" Росії. Керівник ЦПД також підкреслив, що наша держава завдасть удару у відповідь.