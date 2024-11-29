На начало полномасштабного вторжения в Львовской области оставалось 54 религиозные общины УПЦ МП. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Максима Козицкого, главу Львовской военной администрации.

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Как ликвидировали российские религиозные центры в Львовской области

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, 27 общин РПЦ присоединились к Православной Церкви Украины, а остальные 27 прекратили свою деятельность по собственному наставлению.

Судьба этих религиозных общин в очередной раз доказывает отсутствие будущего у манипуляций и задуривания. Существуют только два пути – правда или ложь. И правда обязательно победит!

– комментирует Максим Козицкий.

Он выразил надежду, что религиозные общины московского патриархата в других областях также разорвут связи с Россией еще до реализации норм Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

Напомним, УПЦ МП потеряла право пользоваться монументальным Спасо-Преображенским собором в Чернигове. Это подтвердил Верховный Суд Украины.