Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Гундяев отметил, что Священное Писание "не осуждает подобное убийство людей".

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Что сказал патриарх Кирилл о смертной казни

Во время общения с участниками программы "Время героев" (проект Путина по превращению людей, воевавших в Украине, в чиновников) патриарху Кириллу задали вопрос, есть ли необходимость в смертной казни в России. Ответ на вопрос Гундяев начал с "исторического" и "богословского" экскурса.

Смертная казнь присутствовала на протяжении всей человеческой истории. Господь Иисус Христос не осуждал смертную казнь, хотя сам незаслуженно подвергся казни,

– сказал патриарх Кирилл.

Далее он сказал, что "убийство человека в наказание за его преступления - это крайняя мера", но высказал мнение, что "Священное Писание это допускает".

"Смертная казнь не осуждается в Священном Писании. Господь Иисус Христос Сам был незаконно подвергнут смертной казни, и, однако, святые апостолы не стали говорить: "Вот после такого, такой несправедливости, когда Господь наш Иисус Христос был подвергнут смертной казни, мы все должны провозглашать, что это страшно и грех подвергать другого человека наказанию через прекращение жизни". Нигде ничего такого не было сказано", – отметил Гундяев.

Российский патриарх также сказал, что "церковь никогда не настаивала на том, что надо отменить это наказание". При этом он уточнил, что "приветствует действующий сейчас в России мораторий на казни людей".