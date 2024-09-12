Российские СМИ пишут, что инцидент произошел после того, как глава РПЦ провел крестный ход.
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Подробности инцидента
Патриарх Кирилл 12 сентября провел ежегодный крестный ход в честь перенесения мощей Александра Невского. Из-за его визита весь Санкт-Петербург парализовали пробки.
Мероприятие привлекло националистов, оккупантов и "Z-активистов". Они скандировали "русские вперед" и "мы русские, с нами Бог".
Патриарх Кирилл на крестном ходе / фото из РосСМИ
Крестный ход с оккупантами в России / фото из РосСМИ
Затем Гундяев выступил с речью и рассказывал, как в России "хорошо жить" и что правда якобы на стороне россиян. После него на сцену вышли губернаторы Петербурга и Ленинградской области.
После завершения мероприятия российские журналисты заметили, что патриарху стало плохо и его под руки сопровождали к медикам. Также в сети есть фото, на которых можно увидеть, как придерживают патриарха Кирилла и кареты "скорой".
Главе РПЦ якобы стало плохо: фото из росСМИ
Предварительно, причиной стала жара. Однако дальше данные разнятся. Одни СМИ пишут, что его забрала "скорая", а другие говорят, что медики ему якобы просто помогли, после чего глава РПЦ уехал на своей машине.
Впоследствии в РПЦ вообще опровергли информацию о том, что патриарху Кириллу стало плохо. "Это неправда. С патриархом все в порядке", – сказал пропагандистскому российскому изданию источник в его окружении.