Российские СМИ пишут, что инцидент произошел после того, как глава РПЦ провел крестный ход.

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Подробности инцидента

Патриарх Кирилл 12 сентября провел ежегодный крестный ход в честь перенесения мощей Александра Невского. Из-за его визита весь Санкт-Петербург парализовали пробки.

Мероприятие привлекло националистов, оккупантов и "Z-активистов". Они скандировали "русские вперед" и "мы русские, с нами Бог".



Патриарх Кирилл на крестном ходе / фото из РосСМИ



Крестный ход с оккупантами в России / фото из РосСМИ

Затем Гундяев выступил с речью и рассказывал, как в России "хорошо жить" и что правда якобы на стороне россиян. После него на сцену вышли губернаторы Петербурга и Ленинградской области.

После завершения мероприятия российские журналисты заметили, что патриарху стало плохо и его под руки сопровождали к медикам. Также в сети есть фото, на которых можно увидеть, как придерживают патриарха Кирилла и кареты "скорой".

Главе РПЦ якобы стало плохо: фото из росСМИ

Предварительно, причиной стала жара. Однако дальше данные разнятся. Одни СМИ пишут, что его забрала "скорая", а другие говорят, что медики ему якобы просто помогли, после чего глава РПЦ уехал на своей машине.

Впоследствии в РПЦ вообще опровергли информацию о том, что патриарху Кириллу стало плохо. "Это неправда. С патриархом все в порядке", – сказал пропагандистскому российскому изданию источник в его окружении.