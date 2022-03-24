Как сообщает председатель Львовской областной ОГА/ОВА, за этот тяжелый месяц Львову удалось предоставить убежище 231 тысяче вынужденных переселенцев.
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Помощь в тылу
Если говорить языком цифр, то за этот месяц во Львовской области:
- Предоставили убежище 231 тысяче вынужденных переселенцев. Это официальные данные, реальная цифра значительно больше, поскольку многие люди самостоятельно поселились в частном секторе.
- Нашли приют более чем 600 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые приехали к нам из зоны боевых действий.
- Пересекли границу на всех переходах более 1 миллиона 200 тысяч человек.
- Из других регионов Украины на Львовщину переехали 26 предприятий. Всего мы уже получили 205 заявок на релаксацию.
Активная помощь Львова проявляется и в активной гуманитарной помощи:
- 480 фурами и машинами из Европы привезли около 50 тысяч тонн гуманитарной помощи.
- Гуманитарную помощь от границы до складов области возит 425 грузовиков.
- Со складов на территории Львовщины гуманитарная помощь отправилась в Киев, Сумы, Запорожье, Ахтырку, Бучу, Ирпень и другие города и села.
Также, по данным ОГА, за время полномасштабной войны во Львове приготовили 1 миллион 300 тысяч порций еды для вынужденных переселенцев. Сплотились рестораторы, торговые сети, региональные производители продуктов, самый большой оптовый рынок на западе Украины и огромное количество волонтеров.
Читайте оригинальный текст публикации:
Месяц несокрушимости. Уже месяц, как наши воины сдерживают одну из самых больших армий мира. Мы забыли о датах, днях недели. Ведем отсчет с начала полномасштабного подлого вторжения войск рф в мирную Украину.
План кремля о блицкриге провалился, поэтому орки ошалели. Они прицельно лупят по мирным жителям. А наша армия дает им достойный отпор. Огонь закаленных не жжет!
Пока наши воины делают сверхвозможное, чтобы сдерживать нашествие, а на многих фронтах уже идут в контрнаступление, Львовщине выпала миссия стать крепким тылом.