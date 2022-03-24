Як повідомляє Голова Львівської обласної ОДА/ОВА за цей важкий місяць Львову вдалося надати прихисток 231 тисячі вимушених переселенців.
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Допомога в тилу
Якщо говорити мовою цифр, то за цей місяць у Львівській області:
- Надали прихисток 231 тисячі вимушених переселенців. Це офіційні дані, реальна цифра значно більша, оскільки багато людей самостійно оселилися в приватному секторі.
- Знайшли прихисток більше ніж 600 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які приїхали до нас із зони бойових дій.
- Перетнули кордон на всіх переходах понад 1 мільйон 200 тисяч людей.
- З інших регіонів України на Львівщину переїхали 26 підприємств. Загалом ми вже отримали 205 заявок на релокацію.
Активна допомога Львова проявляється й в активній гуманітарній допомозі:
- 480 фурами та машинами з Європи привезли близько 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги.
- Гуманітарну допомогу від кордону до складів області возити 425 вантажівок.
- Зі складів на території Львівщини гуманітарна допомога вирушила у Київ, Суми, Запоріжжя, Ахтирку, Бучу, Ірпінь та інші міста та села.
Також, за даними ОДА, за час повномасштабної війни у Львові приготували 1 мільйон 300 тисяч порцій їжі для вимушених переселенців. Згуртувалися ресторатори, торговельні мережі, регіональні виробники продуктів, найбільший гуртовий ринок на заході України та величезна кількість волонтерів.
Читайте оригінальний текст публікації:
Місяць незламності. Уже місяць, як наші воїни стримують одну з найбільших армій світу. Ми забули про дати, дні тижня. Ведемо відлік від початку повномасштабного підлого вторгнення військ рф у мирну Україну.
План кремля про бліцкриг провалився, тому орки ошаленіли. Вони прицільно луплять по мирних жителях. А наша армія дає їм гідну відсіч. Вогонь запеклих не пече!
Поки наші воїни роблять надможливе, щоб стримувати навалу, а на багатьох фронтах уже йдуть у контрнаступ, Львівщині випала місія стати міцним тилом.