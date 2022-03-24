Як повідомляє Голова Львівської обласної ОДА/ОВА за цей важкий місяць Львову вдалося надати прихисток 231 тисячі вимушених переселенців.

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Допомога в тилу

Якщо говорити мовою цифр, то за цей місяць у Львівській області:

Надали прихисток 231 тисячі вимушених переселенців. Це офіційні дані, реальна цифра значно більша, оскільки багато людей самостійно оселилися в приватному секторі.

вимушених переселенців. Це офіційні дані, реальна цифра значно більша, оскільки багато людей самостійно оселилися в приватному секторі. Знайшли прихисток більше ніж 600 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які приїхали до нас із зони бойових дій.

та дітей, позбавлених батьківського піклування, які приїхали до нас із зони бойових дій. Перетнули кордон на всіх переходах понад 1 мільйон 200 тисяч людей.

З інших регіонів України на Львівщину переїхали 26 підприємств. Загалом ми вже отримали 205 заявок на релокацію.

Активна допомога Львова проявляється й в активній гуманітарній допомозі:

480 фурами та машинами з Європи привезли близько 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Гуманітарну допомогу від кордону до складів області возити 425 вантажівок.

Зі складів на території Львівщини гуманітарна допомога вирушила у Київ, Суми, Запоріжжя, Ахтирку, Бучу, Ірпінь та інші міста та села.

Також, за даними ОДА, за час повномасштабної війни у Львові приготували 1 мільйон 300 тисяч порцій їжі для вимушених переселенців. Згуртувалися ресторатори, торговельні мережі, регіональні виробники продуктів, найбільший гуртовий ринок на заході України та величезна кількість волонтерів.

Читайте оригінальний текст публікації:

Місяць незламності. Уже місяць, як наші воїни стримують одну з найбільших армій світу. Ми забули про дати, дні тижня. Ведемо відлік від початку повномасштабного підлого вторгнення військ рф у мирну Україну.

План кремля про бліцкриг провалився, тому орки ошаленіли. Вони прицільно луплять по мирних жителях. А наша армія дає їм гідну відсіч. Вогонь запеклих не пече!

Поки наші воїни роблять надможливе, щоб стримувати навалу, а на багатьох фронтах уже йдуть у контрнаступ, Львівщині випала місія стати міцним тилом.