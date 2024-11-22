Документ став основою перспективного оборонного планування Кремля на період з 2026 по 2035 рік з прогнозом до 2045 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького в коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

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Скібіцький розкрив плани Росії на Україну

Як пояснив Скібіцький, документ стосується розвитку ситуації як на глобальному, так і на регіональному рівнях, а також загроз, які Росія бачить для себе у майбутньому безпековому середовищі.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов під час своєї промови на щорічній зустрічі YES вже згадував деякі пункти цього документа. Зокрема, те, що Росія намагається "вирішити" питання України до 2026 року.

Це, за словами українського посадовця, прямо зазначено в російському плані. В ГУР додали, що тривала війна матиме великий вплив на усі сфери життя Росії, включаючи економіку, демографію та імідж.

Щодо можливого поділу України. Безперечно, стратегічною метою Росії залишається повна окупація нашої держави,

– заявив він.

Заступник начальника ГУР МО каже, що для того, аби мати потужний економічний, демографічний, територіальний і військовий потенціал, російському диктатору Владіміру Путіну "потрібна вся Україна".

"Цей сценарій розвитку подальшого з можливим поділом території актуальний навіть не на 2035 – 45 рік. Він вже буде актуальний найближчим часом, на 2026 рік, а може і раніше", – наголошує Скібіцький.

За його словами, про це вже свідчать заяви Владіміра Путіна. Він вже говорить, що Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області та Крим це начебто території Росії згідно з їхньою конституцією.

В документі йдеться про план, згідно з яким Росія хоче в Україні встановити проросійський уряд або принаймні "нейтральний", який насамперед передбачає відмову від вступу в НАТО.

На запитання, чи можуть росіяни передати цей документ через інші країни, зокрема США, Вадим Скібіцький відповів, що така загроза існує. Підтверджень цьому наразі немає, але виключати це не варто.