Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что закрытие неба является главным требованием, чтобы остановить геноцид в украинских городах. Оно поможет остановить расстрелы детей и матерей с российских самолетов, градов и другой вражеской артиллерии.

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Львовщина требует закрыть небо над Украиной

Козицкий подчеркнул, что НАТО должно закрыть небо над Украиной, чтобы не допустить ядерного апокалипсиса, если продолжатся выстрелы по нашим АЭС.

Мы бьемся за будущее всей Европы. Мы боремся сейчас в Украине за весь мир. Поэтому мы все вместе, целым миром громко должны сказать: "НАТО, закрой небо над Украиной!",

– добавил чиновник.

Глава ЛОВА призвал все городские и местные советы области, глав, общественные организации и приходы украинских церквей официально и публично обратиться к НАТО, правительствам стран Альянса и всех стран мира с призывом закрыть небо над Украиной.

"Давайте все вместе, целой Украиной усилим голос нашего Президента, правительства и парламента. Также призываю всех волонтеров, всех священников, всех, кто имеет возможность организовать массовый сбор подписей украинцев под обращением к НАТО с требованием закрыть небо над Украиной", – добавил Козицкий.

Эти списки планируют прислать в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Также Козицкий призвал публиковать свои обращения в соцсетях и снимать видеообращения.

"Мы благодарны нашим союзникам за всю поддержку и помощь, которую они нам оказывают. Но мы боремся против одной из сильнейших армий мира. Мы боремся за ценности, которые испокон веков декларирует Европа", – отметил чиновник.

Козицкий подчеркнул, что Украина борется, чтобы свобода оставалась свободой, истина – истиной, а правда не превращалась в пропаганду. И сейчас украинцам необходима реальная помощь.

Смотрите обращение Максима Козицкого:

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