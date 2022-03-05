Варто прочитати Прокурор Нюрнберзького трибуналу вважає можливим ув'язнення Путіна
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Окупанти продовжують обстрілювати українські міста. До закликів НАТО закрити небо над Україною долучилась Львівщина.
Джерело:Львівська ОВА
Варто прочитати Прокурор Нюрнберзького трибуналу вважає можливим ув'язнення Путіна
Доповнюємо новину
Дивіться звернення Максима Козицького:
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!