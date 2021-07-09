ДТП произошло на дороге Червоноград – Радехов. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Микроавтобус насмерть сбил пешехода
- Авария произошла примерно в 4: 30 в селе Поздимир на дороге Червоноград – Радехов.
- 63-летний водитель микроавтобуса Opel Movano сбил пешехода.
- В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы. Он скончался на месте происшествия.
- Погибшим оказался 40-летний житель села Ястребичи.
Возле Червонограда микроавтобус насмерть сбил мужчину / Фото полиции Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.
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