На Львівщині водій мікроавтобуса на смерть збив чоловіка: фото

ДТП трапилась на дорозі Червоноград – Радехів. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Мікроавтобус на смерть збив пішохода
- Аварія сталася приблизно о 4:30 в селі Поздимир на дорозі Червоноград – Радехів.
- 63-річний водій мікроавтобуса Opel Movano збив пішохода.
- Внаслідок ДТП чоловік отримав важкі травми. Він помер на місці події.
- Загиблим виявився 40-річний житель села Яструбичі.
Біля Червонограда мікроавтобус на смерть збив чоловіка / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.
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