Об актуальной ситуации в регионе рассказал глава областной военной администрации Максим Козицкий в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Однако Козицкий напомнил, что энергосистема Украины единая и, несмотря на отсутствие прилетов на Львовщине, сохраняется критическая ситуация с электроснабжением.

У нас по 8 часов в сутки нет света, затем оно появляется на менее 4 часов. Мощность вдвое меньше необходимой. Но мы держимся,

– подчеркнул он.

Во Львовской области ввели аварийные и почасовые отключения света

Во Львовоблэнерго сообщили, что ввиду режима чрезвычайной ситуации, которая действовала 16 декабря, во Львовской области ввели 2 очереди почасовых отключений (оранжевые и белые ячейки в графике, согласно вашей группе), а также дополнительно применены аварийные отключения.

Львовяне могут узнать свою группу в графике почасового отключения по ссылке. В Львовоблэнерго отметили, что аварийные отключения света начали применять сразу после распоряжения Укрэнерго. В это время возник дефицит мощности в энергосистеме.

17 декабря в Укрэнерго отметили, что энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после 9 ракетного удара врага. В настоящее время идет процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности.