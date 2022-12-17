Про актуальну ситуацію у регіоні розповів очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Однак Козицький нагадав, що енергосистема України єдина і попри відсутність прильотів на Львівщини критична ситуація з електропостачанням.

У нас по 8 годин на добу немає світла, потім воно з'являється на менше ніж 4 години. Потужність вдвічі менша за необхідну. Але ми тримаємося,

– підкреслив він.

На Львівщині запровадили аварійні та погодинні вимкнення світла

У Львівобленерго повідомили, що зважаючи на режим надзвичайної ситуації, яка діяла 16 грудня, на Львівщині ввели 2 черги погодинних вимкнень (помаранчеві та білі клітинки у графіку, згідно з вашою групою), а також додатково застосовані аварійні вимкнення.

Львів'яни можуть дізнатися свою групу у графіку погодинного відключення за посиланням. У Львівобленерго зазначили, що аварійні відключення світла почали застосовувати одразу після розпорядження Укренерго. Саме тоді виник дефіцит потужності в енергосистемі.

17 грудня в Укренерго зазначили, що енергосистема України продовжує відновлюватись після 9 ракетного удару ворога. Наразі триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності.