На Львовщине прогремели взрывы: область атакуют "Шахеды"

Во Львовской области после 3 ночи 24 марта объявили воздушную тревогу. Впоследствии в регионе прогремели взрывы.

Об угрозе стало известно от Воздушных сил Украины. Там отметили, что в область направляются сразу несколько ударных дронов.

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На Львовщину "пробились" сразу несколько ударных дронов

По словам председателя Львовской ОВА Максима Козицкого в небе кружили сразу несколько беспилотников. Они постоянно меняли курс.

Позаботьтесь о себе и близких – находитесь в укрытии или по правилу "двух стен",

– добавил Козицкий.

Уже через несколько минут после этого сообщения жители области услышали звуки взрывов. Председатель ОГА добавил, что в регионе работают силы ПВО и попросил не снимать видео с их работой.

Взрывы раздавались и в Хмельницкой области

Ранее Воздушные силы предупреждали о движении вражеского беспилотника в направлении Стрыйского района.

Неоднократно в течение ночи раздавались взрывы и в Хмельницкой области. Регион тоже враг терроризировал "Шахедами". Вероятно, по "мопедам" отработала ПВО.

Информации о последствиях атаки по Хмельницкой области пока нет. Ждем сообщения от официальных источников.

Что известно об атаке 24 марта: