На Львовщине прогремели взрывы: область атакуют "Шахеды"

24 марта 2024, 04:18
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Максим Козицкий

Во Львовской области после 3 ночи 24 марта объявили воздушную тревогу. Впоследствии в регионе прогремели взрывы.

Об угрозе стало известно от Воздушных сил Украины. Там отметили, что в область направляются сразу несколько ударных дронов.

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На Львовщину "пробились" сразу несколько ударных дронов

По словам председателя Львовской ОВА Максима Козицкого в небе кружили сразу несколько беспилотников. Они постоянно меняли курс.

Позаботьтесь о себе и близких – находитесь в укрытии или по правилу "двух стен",
– добавил Козицкий.

Уже через несколько минут после этого сообщения жители области услышали звуки взрывов. Председатель ОГА добавил, что в регионе работают силы ПВО и попросил не снимать видео с их работой.

Обратите внимание! Ранее Воздушные силы предупреждали о движении вражеского беспилотника в направлении Стрыйского района.

Взрывы раздавались и в Хмельницкой области

Неоднократно в течение ночи раздавались взрывы и в Хмельницкой области. Регион тоже враг терроризировал "Шахедами". Вероятно, по "мопедам" отработала ПВО.

Информации о последствиях атаки по Хмельницкой области пока нет. Ждем сообщения от официальных источников.

Что известно об атаке 24 марта:

  • Вечером российские войска запустили несколько групп "Шахедов" с временно оккупированного Крыма.
  • Дроны-камикадзе двигались в северо-восточном и северо-западном направлениях.
  • Дважды взрывы раздавались в Кривом Роге. Местные жители сообщили о проблемах со светом.
  • Уже около полуночи мониторинговые каналы сообщили, что из аэропорта "Оленья" поднялись в воздух первые Ту-95 МС. Сначала их количество было 4.
  • Однако впоследствии Воздушные силы обнародовали окончательную цифру – в небе находились аж 14 вражеских стратегических бомбардировщиков.
  • МВД призвало украинцев прислушиваться к сигналу воздушных тревог. Первые крылатые ракеты пересекли воздушное пространство Украины около 4:00.

 

Автор: Ірина Пундор