На Львовщине слышны взрывы: в ОВА говорят, что работает ПВО
25 апреля 2022 , 09:05Читати новину українською
Источник:Максим Козицкий в телеграме
Во время воздушной тревоги утром 25 апреля во Львовской области слышны взрывы. В ОВА объяснили ситуацию.
В регионе работают силы ПВО. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
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Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях. Работает ПВО,
– написал он.
Напомним, что в укрытиях нужно сидеть до повторного сигнала тревоги, который означает, что опасность миновала.
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