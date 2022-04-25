На Львовщине слышны взрывы: в ОВА говорят, что работает ПВО

Во время воздушной тревоги утром 25 апреля во Львовской области слышны взрывы. В ОВА объяснили ситуацию.

В регионе работают силы ПВО. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

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Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях. Работает ПВО,

– написал он.

Напомним, что в укрытиях нужно сидеть до повторного сигнала тревоги, который означает, что опасность миновала.

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