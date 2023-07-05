Николаевский районный суд Львовской области признал виновной и оштрафовал на 850 гривен учительницу английского языка Анну Кобрин. У женщины возник конфликт с учеником седьмого класса из-за мяча. Школьники и их родители заявили, что учительница систематически занималась травлей детей и оскорбляла военных ВСУ.

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Что известно о школьном скандале

В постановлении суда отмечено, что случай произошел в начале мая 2023 года. По данным правоохранителей, 52-летняя учительница английского языка систематически совершала буллинг учеников 7-го класса. В частности, зафиксирован факт физического насилия над мальчиком.

В школьном коридоре Анна Кобрин "навалилась на ученика и, применяя силу, отнимала у него мяч". Однако в зале суда свою вину женщина не признала, кроме того, не согласилась со составленным по ней протоколом о совершении буллинга.

Анна Кобрин заявила, что якобы не травила учеников. Мол, отбирала в мяч, ведь семиклассник вместе с другими детьми играл в коридоре школы. Учительница подчеркнула, что якобы "не применяла физическую силу к ребенку, однако, в определенный момент потеряла равновесие и упала на ребенка так, чтобы не причинить ему вреда".

Между тем, семиклассник рассказал, что 2 мая он с одноклассниками играли волейбол, не услышали вовремя звонок и опоздали на урок, но учительница не позволила зайти в класс.

Целый урок они простояли в коридоре. После окончания урока кто-то из учеников имел мяч, который они начали перебрасывать между собой. Учительница хотела забрать мяч, набросилась на него, хотела копнуть, тогда она принялась бить его по рукам,

– цитируют слова ученика в постановлении суда.

Также школьница и мать одного из учеников рассказали, что учительница оскорбляет военных. В частности, девочка отметила, "учительница говорила, что воины на фронте такие же тупые, как и ученики класса, и никогда не победят".

Действия Анны Кобрин сочли непедагогическими. Известно, что после конфликта с учеником она подала заявление на увольнение по собственному желанию. Директор школы отметил, что ранее он получал устные жалобы от учеников и их родителей по поводу непедагогического поведения этой учительницы.

Обратите внимание! Анна Кобрин еще может подать апелляционную жалобу на постановление судьи.

В сети обнародовали видео конфликта

Отметим, что 3 мая в сети показали видео из этой школы во Львовской области. На кадрах видно, что ученик лежит на полу, а учительница над ним.

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