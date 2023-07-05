Миколаївський районний суд Львівщини визнав винною та оштрафував на 850 гривень вчительку англійської мови Ганну Кобрин. У жінки виник конфлікт з учнем сьомого класу через м'яч. Школярі та їхні батьки заявили, що вчителька систематично цькувала дітей та ображала військових ЗСУ.

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Що відомо про шкільний скандал

У постанові суду зазначено, що випадок трапився на початку травня 2023 року. За даними правоохоронців, 52-річна вчителька англійської мови систематично вчиняла булінг учнів 7-а класу. Зокрема, зафіксовано факт фізичного насилля над хлопчиком.

У шкільному коридорі Ганна Кобрин "навалилась на учня та, застосовуючи силу, відбирала у нього м'яч". Однак, у залі суду свою вину жінка не визнала, окрім того, не погодилася зі складеним щодо неї протоколом про вчинення булінгу.

Ганна Кобрин заявила, що нібито не цькувала учнів. Мовляв, відбирала в м'яч, адже семикласник разом з іншими дітьми бавився ним у коридорі школи. Вчителька наголосила, що буцімто "не застосовувала фізичної сили до дитини, однак, у певний момент втратила рівновагу та впала на дитину так, щоб не завдати їй шкоди".

Тим часом семикласник розповів, що 2 травня він з однокласниками грали волейбол, не почули вчасно дзвінок і спізнились на урок, але вчителька не дозволила зайти у клас.

Цілий урок вони простояли на коридорі. Після закінчення уроку хтось із учнів мав м'яч, який вони почали перекидати між собою. Вчителька хотіла забрати м'яч, накинулася на нього, хотіла копнути, тоді вона почала бити його по руках,

– цитують слова учня у постанові суду.

Також школярка та матір одного з учнів розповіли, що вчителька ображає військових. Зокрема, дівчинка зазначила, "вчителька казала, що воїни на фронті такі ж тупі, як і учні класу, та ніколи не переможуть".

Дії Ганни Кобрин визнали непедагогічними. Відомо, що після конфлікту з учнем вона подала заяву на звільнення за власним бажанням. Директор школи зазначив, що раніше він отримував усні скарги від учнів та їх батьків щодо непедагогічної поведінки цієї вчительки.

Зверніть увагу! Ганна Кобрин ще може подати апеляційну скаргу на постанову судді.

У мережі оприлюднили відео конфлікту

Зауважимо, що 3 травня у мережі показали відео з цієї школи на Львівщині. На кадрах видно, що учень лежить на підлозі, а вчителька над ним.

Вчителька побилася з учнем: дивіться відео