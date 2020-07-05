Река Стривигор на Львовщине может прорвать дамбу и затопить ряд сел. При этом вода в реке может подняться до 3,5 метров.

На реке Стрвяж ожидается добегание паводковой волны. По данным ГСЧС, подъем уровня воды возможен на 2,5 – 3,5 метра.

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При этом существует угроза прорыва дамбы и начальное затопления отдельных приречных населенных пунктов в Самборском районе. Среди них села Бабина, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы.

Кроме того, ожидается и поднятие воды в реке Днестр на участке от Раздола до Журавно. Там река может подняться да 1,3 – 1,8 метра и выйти на пойму.