На Львовщине возможен прорыв дамбы из-за непогоды
Река Стривигор на Львовщине может прорвать дамбу и затопить ряд сел. При этом вода в реке может подняться до 3,5 метров.
На реке Стрвяж ожидается добегание паводковой волны. По данным ГСЧС, подъем уровня воды возможен на 2,5 – 3,5 метра.
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При этом существует угроза прорыва дамбы и начальное затопления отдельных приречных населенных пунктов в Самборском районе. Среди них села Бабина, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы.
Кроме того, ожидается и поднятие воды в реке Днестр на участке от Раздола до Журавно. Там река может подняться да 1,3 – 1,8 метра и выйти на пойму.