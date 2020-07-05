Річка Стривігор на Львівщині може прорвати дамбу та затопити ряд сіл. При цьому вода в річці може піднятися до 3,5 метрів.

На річці Стрв'яж очікується добігання паводкової хвилі. За даними ДСНС, підйом рівня води можливий на 2,5 – 3,5 метра.

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При цьому існує загроза прориву дамби та початкове затоплення окремих прирічкових населених пунктів в Самбірському районі. Серед них села Бабина, Пиняни, Чернихів, Нижне, Острів, Луки, Хлопчиці.

Окрім того, очікується і підняття води у річці Дністер на ділянці від Роздолу до Журавно. Там річка може піднятися да 1,3 – 1,8 метра та вийти на заплаву.