Сейчас IT-специалисты работают над устранением недостатков. Вероятно, вскоре система снова начнет работать.

К теме В Государственной миграционной службе предупредили о задержке в оформлении документов

На Львовщине временно не выдают паспорта

Начальник Главного управления Государственной миграционной службы Львовщины Ярослав Скиба рассказал, что в области в течение 2 дней происходит задержка оформления документов. Причиной являются технические неисправности на каналах связи и оборудовании миграционной службы. Из-за этого в ЦНАПах и в подразделениях ГМС временно остановили выдачу паспортов гражданина Украины и для выезда за границу.

Сегодня (9 июля – 24 канал) система на некоторое время возобновила работу, впрочем, через полчаса опять же перестала частично работать,

– отметил Скиба.

По его словам, в каждом подразделении есть по одному подключенному к базам данных на автоматизированном рабочем месте. Также при выдаче документа необходима верификация лица. Поэтому, как следствие, сейчас в ЦНАП и в подразделениях ГМС получить паспорт невозможно.

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Специалисты работают над ликвидацией проблемы

По словам Скибы, работники IT-службы сейчас работают над устранением недостатков в работе системы.

"Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу подразделений и начать оформление паспортов. Надеемся, что система начнет полноценно работать во Львовской области уже сегодня", – отметил чиновник.

Он добавил, что жителям, которые зарегистрировались в электронную очередь, но из-за технических неисправностей не смогли подать документы на оформление, не нужно будет записываться снова. Им обещают вскоре выдать паспорта без записи.